Ingelaste VARA-documentaire over Mandela

In de documentaire van de VARA, die eerder te zien was in december 2012, gaat Astrid Joosten in Zuid-Afrika en in Nederland op zoek naar de overtuigingskracht en het charisma van de Zuid-Afrikaans oud-president Nelson Mandela.

In Zuid-Afrika had Joosten een ontmoeting met de advocaat en vriend van Mandela, George Bizos. Ze sprak ook met een oud-bewaker en een medegevangene van Robbeneiland en met Jo Minell, die de biografie van Mandela op film vastlegde. In de documentaire vertellen eveneens jongeren uit sloppenwijken over de rol die Mandela in hun leven speelt en komen onder anderen oud-premier Wim Kok, Ed van Thijn, Karin Bloemen en Ruud Gullit aan het woord.

AVRO Kunstuur herhaalt zaterdagmiddag (17.00 uur) op Nederland 2 een documentaire over kunstenaar Arie Schippers die 2 jaar werkte aan een 3,5 meter hoog bronzen beeld van Mandela. Het beeld Long Walk to Freedom staat voor het Haagse Congres Centrum. De film volgt alle stappen van het ontstaansproces.