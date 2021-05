Dit kan nog beter, vindt Utrechtse Stefania (17) na haar ESF-repetitie

„Het ging wel lekker”, vertelde Stefania na afloop tegen het ANP. „Zo’n eerste repetitie had ik echt even nodig omdat ik ook echt heel veel zenuwen had. Ik denk dat dat nu allemaal weg is en nu weet ik dat het helemaal niet zo eng is. Het is gewoon een feest.”

Gedurende de act maken de Grieken gebruik van zogeheten green screen-technieken, waardoor Stefania’s dansers onzichtbaar blijven met uitzondering van hun witte kledij. Dat gecombineerd met een complexe choreografie maakt het best moeilijk, zei Stefania. „Het is een act waar alles perfect moet gaan en waar we ook moeten oppassen. Maar deze dansers zijn echte de beste van Griekenland, ik heb alle vertrouwen in ze.” „Technisch gezien ging het eigenlijk goed, dat zit erin”, vond Stefania, die volgende week donderdag in de tweede halve finale staat.

De 18-jarige zangeres vond zvooral dat ze nog beter in de camera kan kijken. „Ik heb het teruggezien en je zag dat ik zenuwachtig was. Maar dat komt goed, we hebben nog een tweede repetitie.

Bij de bookmakers is het optreden van Stefania in ieder geval goed ontvangen. Ze steeg in de uren na haar repetitie van plaats 14 naar 12.