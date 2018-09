Jennifer heeft een verzoek ingediend bij de rechtbank om de naam Muniz (Marcs echte achternaam) te veranderen in Lopez. Dit meldt TMZ.

Jennifer en Marc trouwden in 2004, maar maakten in de zomer van 2011 wereldkundig dat hun huwelijk op de klippen was gelopen. Ze hebben samen de 5-jarige tweeling Max en Emme.