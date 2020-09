Freek Bartels verrast in z’n eentje

Freek Bartels speelt de rol van Alex More met veel enthousiasme. Ⓒ Foto Jeroen Luiten

Tien jaar geleden publiceerde Barbra Streisand het boek My Passion for Design, met foto’s van de rijke inrichting van haar huis in Malibu. Hoogtepunt is ongetwijfeld het inkijkje in de kelder van dit droompaleis, waar de zangeres een heuse winkelstraat liet bouwen voor haar collectie poppen, brocante, vintage kleding en cadeaus. De Amerikaanse toneelschrijver Jonathan Tolins nam dit vrij bizarre gegeven als uitgangspunt voor zijn stuk Buyer & Cellar en bedacht er een verkoper bij.