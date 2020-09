Ewout Genemans: politie doet meer dan wat je op Dumpert ziet

„Het was een leuke, maar ook interessante tijd”, aldus Ewout. „Bij het begin van de opnames tijdens carnaval was alles nog normaal, maar daarna moesten er natuurlijk vanwege corona allerlei maatregelen worden genomen. Dat was een bijzondere ervaring.”

Ook tijdens deze reeks was de presentator weer van veel diverse situaties getuige. Van schietincidenten tot drugsonderzoeken, alles komt voorbij. Vanwege de lockdown kwamen er ook meer gevallen binnen van huiselijk geweld. „De spanning liep op in huiselijke kring, het werd veel sneller verergerd doordat mensen meer op elkaars lip zitten”, herinnert Ewout zich. „Dat is best confronterend, want deze situaties gaan ook zonder inmenging van de politie nu nog gewoon door.”

Iedere wijk anders

Amsterdam (waar Bureau Burgwallen werd opgenomen) en Eindhoven verschillen qua omgeving en inwoners natuurlijk duidelijk van elkaar. Maar tijdens de opnames van Bureau 040 werd voor Ewout ook duidelijk dat het werk van de lokale politie per stad verschilt. „Ik heb geleerd dat ieder gebied een andere aanpak vereist”, zegt hij.

De politie heeft volgens Ewout in Amsterdam misschien meer te maken met dagjesmensen en toeristen dan Eindhoven, maar aan de andere kant is het werk in de Brabantse stad meer gericht op herhaaldelijke incidenten in dezelfde wijken waarbij de politie keer op keer streng, maar vriendelijk moet blijven. „Je wilt toch dat mensen daar blijven denken dat ze de politie bellen bij een incident, in plaats van dat ze bang zijn dat de wijk weer op z’n kop staat door hun optreden.”

Hele verhaal

Doordat hij mee heeft mogen lopen met de politie kijkt Ewout ook heel anders tegen het werk van de agenten aan. „Vaak zie je maar een klein deel van het verhaal, maar nu zie je juist het hele verhaal. Het is veel groter dan alleen dat stukje wat je op Dumpert ziet.”

Is een baan bij de politie zelf dan niet iets voor Ewout? „Programma’s maken is het mooiste vak wat er is, maar voor politiewerk zou ik anders denk ik wel kiezen. Maar dat hoeft niet, want ik blijf dit werk wel doen.”