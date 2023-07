Sony Pictures stelt uitbrengen films uit om acteursstaking

Zo stond de film Kraven the Hunter, met acteurs als Aaron Taylor-Johnson en Russell Crowe, gepland voor oktober. De film komt nu pas 30 augustus volgend jaar uit. Ook de releasedatum van onder meer Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wordt verschoven. Die release stond gepland voor maart. „De studio overweegt verschillende data”, laat de filmstudio nu weten, „afhankelijk van hoe lang de staking duurt.”

Acteursvakbond SAG-AFTRA riep op 12 juli een staking uit, nadat onderhandelingen met grote studio’s over onder meer inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in producties waren stukgelopen. Door de staking kunnen veel acteurs niet op rode lopers verschijnen en geen persinterviews geven om films te promoten, wat het succes van films kan beïnvloeden.

Bloomberg News meldde eerder dat ook The Walt Disney Company de releasedatums van verschillende films aan het heroverwegen is. De filmstudio liet eerder deze week al weten dat het uitbrengen van de film Poor Things zou worden uitgesteld. Ook Studio Warner Bros. overweegt een aantal premières uit te stellen vanwege de acteursstaking.