Vriendin Simon Cowell officieel gescheiden

De scheiding is woensdag afgerond, meldt het Amerikaanse blad People. Het is onduidelijk welke afspraken er zijn gemaakt over Lauren en Andrews 7-jarige zoon.

Nu Lauren officieel is gescheiden, kunnen Simon en zijn liefje hun liefde bezegelen met een huwelijk. De kans is groot dat dit ook gaat gebeuren. Een goede bekende van de tortelduifjes onthulde vorige maand dat het X Factor-jurylid al een verlovingsring heeft gekocht en van plan is om tijdens de feestdagen op zijn knieën te gaan.

In augustus kwam naar buiten dat Lauren in verwachting is van Simon. Niet snel daarna vroeg de bedrogen Andrew een echtscheiding aan.