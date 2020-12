Kevin Costner en Diane Lane sterk in ‘Let him go’

Een paar jaar na de plotselinge dood van hun volwassen zoon James raken Margaret Blackledge (Diane Lane) en haar man George (Kevin Costner) ook nog eens hun kleinzoon Jimmy kwijt. Hertrouwde schoondochter Lorna en haar gezin zijn in Let him go met de noorderzon vertrokken. Maar oma is er de vrouw niet naar om het daarbij te laten zitten.

Dat Margaret er eerder getuige van was dat Lorna’s nieuwe echtgenoot losse handjes heeft, speelt ongetwijfeld mee. Al maakt ook het op elkaar gestapelde verlies haar verbeten. Zij zet haar echtgenoot dus voor het blok: de gepensioneerde sheriff moet mee op zoek in het lege en uitgestrekte North-Dakota. Waar de beruchte familieclan van Lorna’s nieuwe echtgenoot Donnie Weboy over lange tentakels blijkt te beschikken.

Een eerste zinderende confrontatie met mater familias Blanche Weboy (een ijzingwekkende Lesley Manville) maakt zonneklaar dat de bemoeienis van het echtpaar Blackledge niet wordt gewaardeerd. Maar Margaret wijkt niet en legt dezelfde koppigheid aan de dag waarmee zij vroeger paarden temde. In deze verfilming van het gelijknamige boek van Larry Watson pakken de donkere wolken zich dan ook steeds nadrukkelijker samen. George ziet dat gebeuren, maar kan weinig meer doen dan zijn vrouw blijven steunen. Door dik en dun.

De suspense over hoe dit zal aflopen is de motor in Let him go, waarvan het verhaal zich eind jaren 50 afspeelt. Intussen is het de relatie tussen Margaret en George die deze neo-western van regisseur Thomas Bezucha emotioneel vlees om de botten geeft. Kevin Costner en Diane Lane zeggen veel met weinig.

Alleen al uit hun blikken spreekt onverwerkt verdriet, onuitgesproken liefde en vooral ook een onbegrensde loyaliteit. Traditioneel misschien, net als dit drama zelf. Maar daarom niet minder prachtig.

✭✭✭✭ (4 uit 5)