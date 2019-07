’Spacey kan juist profiteren van dit schandaal’

De aanbiedingen stromen binnen voor Spacey, vooral uit Europa. Ⓒ EPA

Kevin Spacey werd na een reeks ernstige aantijgingen van seksueel misbruik een van de wereldwijde symbolen van #MeToo. De acteur zou zich decennialang hebben misdragen tegenover collega’s en werd prompt verbannen uit ’zijn’ House of cards. Hollywood verjoeg hem met pek en veren, maar de enige officiële aanklacht die in de Verenigde Staten tegen hem werd ingediend, ligt sinds vannacht echter in de prullenbak.