'Man Albert Verlinde betrapt met 'toyboy''

Show Laat kreeg de foto's aangeboden en die liegen er niet om, vertelt Patty Brard. Op de foto's is te zien dat Onno en een 24-jarige jongeman innig in de lobby van een hotel in Maastricht zitten, op een andere foto lijken ze te zoenen. Ook kon de persoon die de foto's maakte, het gesprek tussen de jongen en Onno woord voor woord verstaan. De bron schreef alles op en daaruit zou volgens de bron zijn gebleken dat Onno en de jongeman zeer intieme zaken bespraken zoals zelfs een scheiding van Albert...

Patty nam contact op met Onno, die in eerste instantie niet wilde reageren. "Hij zei mij dat hij en Albert absoluut niet uit elkaar zijn en heel gelukkig met elkaar zijn."

Maar, vervolgt Patty, hij gaf al snel toe dat hij wel heeft gezoend met de 'vriend'. Door de dood van Onno's vader onlangs en iets teveel drankjes "zocht hij aandacht bij een vriend", met deze gevolgen.

Onno noemde het een "uiterst onhandige zet", maar hoopt dat zijn indiscretie in het kader van "verdriet en teveel gedronken" wordt geplaatst. Onno onderstreept géén relatie met de jongeman te hebben. De 24-jarige in kwestie is niet alleen een goede vriend van Onno, maar ook van Albert...

Albert Verlinde was nog niet bereikbaar voor commentaar.