Voetballer Mohamed Ihattaren en TikTok-ster Yasmine getrouwd

Ihattaren en Yasmine hadden zich vorig jaar al verloofd. Op Instagram deelde het stel destijds een foto waarop Yasmine haar ring liet zien. Zes weken na de romantische post bleek het koppel echter alweer van elkaar gescheiden te zijn. Sinds een tijdje zouden ze zich weer hebben verzoend.

De twee lijken sowieso een turbulent liefdesleven te hebben. Vorig jaar kon Ihattaren, die toen door Juventus werd verhuurd aan Ajax, niet naar het trainingsveld in Amsterdam komen omdat hij zwaar werd bedreigd. De dreigementen zouden zijn ontstaan nadat de voetballer een relatie had gekregen met Yasmine. Hij werd vervolgens geconfronteerd met ernstige bedreigingen in de privésfeer, die volgens de politie uit criminele hoek kwamen.