Sandra Mattie verlaat GTST

Sandra’s personage Eva werd binnen afzienbare tijd goede vriendinnen met Janine Elschot. Het soapkarakter van Caroline de Bruijn heeft borstkanker en vond in Eva een lotgenoot. Treurig nieuws voor Janine, want vrijdag 10 januari sterft Eva volgens GTSTCourant een eenzame dood.

GTST was geen onbekend terrein voor Sandra. In 2004 speelde zij voor een aantal afleveringen de rol van Anouk de Ruyter in de langstlopende soap van Nederland. De actrice is ook bekend van haar rollen in SpangaS, Divorce en De fractie.