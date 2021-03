Caitlyn Jenner keert terug in Keeping Up With The Kardashians

Caitlyn Jenner was jarenlang een vast castlid van de populaire realityshow over het leven van Kim Kardashian en haar familie. Na haar scheiding van Kris in 2015, met wie ze dochters Kylie en Kendall heeft, verscheen Caitlyn slechts nog sporadisch in de show. „Ik heb de serie ruim tien jaar gedaan, ik vond het erg leuk.”

Volgens de olympisch kampioen – die in het begin van Keeping Up With The Kardashians nog door het leven ging als Bruce Jenner – werd de familie alleen maar hechter door de serie. „We hebben samen heel veel meegemaakt. Ik denk dat ik een paar van de beste gesprekken met mijn kinderen voor de camera heb gevoerd. Vaak heb je als ouders dat er iets gebeurt waar je het met je kinderen over moet hebben en dan doe je dat niet zo snel omdat het ongemakkelijk is. Maar door de show moet je er wel over praten, dus ik denk dat de familie daardoor een stuk hechter is.”

De Kardashians maakten vorig jaar bekend dat de serie dit jaar stopt na het twintigste seizoen. De laatste reeks is donderdag van start gegaan.