'Eenzame' Kerst voor Ruud Gullit

Hun werk gooit roet in eten en dus kunnen zijn ze niet op tijd óf in Nederland óf in Maggie's woonplaats Miami zijn om daar samen Kerst te vieren. "We zien elkaar bijna elke maand, dus als het kan ben ik er wel. Maar met Kerst ben ik bij mijn moeder en mijn kinderen, en zij ook", vertelt hij in RTL Boulevard.

Ruud baalt dat er in Amerika geen tweede kerstdag is, want dan was er nog wel iets te regelen. "In Nederland heb je eerste kerstdag en tweede kerstdag, dus dan kan je 't verdelen. Maar dat heb je daar niet."

Een gescheiden Kerst mag wat Ruud betreft de pret in hun relatie niet drukken, want: "Het gaat héél goed met ons!"