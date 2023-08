Liam Payne stelt tournee uit wegens ’ernstige nierinfectie’

„Met pijn in het hart moet ik meedelen dat we geen andere keus hebben dan mijn aanstaande tournee door Zuid-Amerika uit te stellen. De afgelopen week heb ik in het ziekenhuis gelegen met een ernstige nierinfectie, iets wat ik niemand toewens, en volgens de dokters moet ik nu uitrusten en herstellen”, zegt het 29-jarige voormalige lid van One Direction.

Payne biedt zijn excuses aan aan iedereen met een kaartje. Die mensen krijgen hun geld terug, maar Payne hoopt wel dat er uiteindelijk nieuwe data gepland kunnen worden. „Ik hoop jullie snel weer te zien”, besluit hij. „Bedankt. En het spijt me.”