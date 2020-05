Toch nog beetje Songfestival voor Graham Norton

Norton speelt een rol in de film die Netflix maakte over het ESF, maar acteerlessen had hij er niet voor nodig. De komedie gaat over twee, fictieve, IJslandse deelnemers die tijdens hun avonturen bij het liedjesspektakel worden gevolgd. Graham Norton zaagt als commentator de verschillende acts bij de voeten af, ofwel: hij speelt gewoon zichzelf.

„Met alle camp en verschrikkelijke muziek bij het Songfestival dacht ik altijd: hier moet een grappige film in zitten, maar niemand heeft die ooit gemaakt”, zegt regisseur WILL FERRELL.

Nu is die Songfestivalfilm er dus wel en vanaf volgende maand is hij via de streamingsdienst te bekijken.

Zelfs ABBA zit er in!

De legendarische Zweedse winnaars uit 1974 zijn te zien in een flashback naar dat jaar en gaven daarvoor speciale toestemming.

Andere deelnemers aan de Songfestival-film zijn onder andere James Bond-vertolker PIERCE BROSNAN en DAN STEVENS, de Engelse hartenbreker die in de eerste seizoenen van Downton Abbey Matthew Crawley speelde.