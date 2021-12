Afscheidsconcert Rob de Nijs in Ziggo Dome

Twee weken geleden nam De Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, afscheid van zijn Belgische fans met een optreden in Antwerpen. Het was een ’redelijk emotionele toestand’, zei de zanger. „Als je je ineens voorstelt dat het je laatste is voor een publiek dat je er eigenlijk altijd doorheen gesleept heeft dan is dat emotioneel. Mensen gaan om minder huilen, denk ik”, lachte hij.

Hoewel voor zijn laatste concert in Nederland nog geen datum vaststaat, komt dat optreden er wel. „We gaan het sowieso doen”, beloofde De Nijs. „Want mensen roepen: ’W aarom wel in België, maar niet in Nederland’ en daar hebben ze natuurlijk eigenlijk wel gelijk in.”

Met de zanger gaat het goed, al wordt hij niet meer beter. „Dat is een heel vervelend iets, maar daar heb ik me een tijdje geleden al bij neergelegd. Het zij zo.”