Kerstgroet: Lil’ Kleine draagt nummer op aan zoontje

„Fijne feestdagen lieve dames & heren”, schrijft de rapper bij de video op Instagram. „Geniet van je familie en dierbaren deze dagen. Hier een klein kerstcadeau van mij.” In het nummer rapt Lil’ Kleine over het moment dat ze erachter kwamen dat zijn verloofde Jaimie Vaes in verwachting was en wat hun zoontje voor hen betekent.

Lío werd in juni geboren en is het eerste zoontje voor Lil’ Kleine en Jaimie.