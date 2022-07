Inge de Bruijn rouwt om eerste zwemcoach: ’Jij zag het in mij’

„Dag Lieve Jef, mijn allereerste zwemcoach”, schrijft ze bij foto’s waar haar voormalig coach bij haar in de tuin zit. „Bij het zien van deze foto, 4 weken geleden, kan ik maar niet bevatten dat je er nu niet meer bent. Wat was je happy die dag bij mijn zus in de tuin. Genietend van de vogels, schapen, kippen, de natuur daar.”

Tussen de foto’s zit ook oude foto van de coach tijdens een zwemtraining. „Ik weet nog goed dat je na de eerste zwemtraining, toen ik 7 jaar was, tegen mama zei: ’Nou, je dochter is een talentje hoor’. Waarop mama tegen mij zei: ’Ach schat, dat zeggen ze tegen iedereen’. Maar je had gelijk, jíj́ zag het in mij.”

De viervoudig Olympisch kampioene laat weten dat ze haar zwemcarrière mede aan hem te danken heeft. „Door jou is de passie voor het zwemmen begonnen en altijd gebleven. Bij jou haalde ik mijn allereerste gouden medaille bij de clubkampioenschappen. De start van alles wat erna volgde. Ik ben je ontzettend dankbaar Jef. En ga je ontzettend missen.”