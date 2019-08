Woedende Wayne Rooney ontkent vreemdgaan: ’Genoeg is genoeg!’

„Genoeg is genoeg” schrijft Rooney bij een flinke lap tekst waarin hij reageert op de beschuldigingen die The Sun eerder deze week maakte mét bijbehorende foto’s waarop te zien is hoe hij samen met een brunette naar een hotelkamer gaat. The Sun schreef dat Rooney na een stevige nacht stappen en drinken samen met de vrouw in het Hyatt Regency hotel in Vancouver eindigde. Een bron liet aan de krant weten dat het een aantrekkelijke vrouw was met tatoeages op haar arm. „Wayne maakte grapjes met haar. Ze wachtten even tot de lift kwam en stapten daar samen in.”

Volgens Rooney klopt er niets van dit verhaal. „The Sun heeft deze week een groot verhaal gebracht over hoe ik een meisje naar mijn hotelkamer zou hebben meegenomen. Ze weten dat het niet waar is en dat ik dat niet gedaan heb. Ze gebruiken mijn naam en die van mijn familie om kranten te verkopen”, schrijft hij. „Er is die nacht niets gebeurd tussen mij en welk meisje dan ook in Vancouver. Ik ben niet alleen met het meisje waarmee ik gefotografeerd ben in de foyer van dat hotel de lift. En het meisje van de foto’s in de club was een van de velen die me heel onschuldig om een handtekening en foto vroegen”, gaat hij verder.

„De foto die door The Sun zijn gepubliceerd zijn door een freelancer genomen die mij en mijn teamgenoten volgden zonder dat wij dat wisten of daar toestemming voor hadden gegeven. De foto’s die aan de krant zijn verkocht zijn zo geselecteerd en bewerkt om een sensationeel en compleet vals verhaal over mij te maken. Dit hele verhaal is laster tegen mij. Het is schadelijk voor mijn familie en niet iets wat ik bereid ben te accepteren.”