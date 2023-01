Coldeweijer deelt rectificatie over video brief André Hazes

In de video, die dinsdagochtend nog steeds te zien is op het YouTube-kanaal van Coldewijer, doet zij uitspraken over de rol van Hazes bij het uitlekken van een privébrief van André aan diens ex Sarah van Soelen. Coldeweijer beweerde dat de rol van Rachel in het uitlekken van de brief ervoor heeft gezorgd dat er verminderd contact is tussen Rachel en André. In de rechtszaal gaf Rachel toe dat het contact met haar zoon inderdaad verslechterd was, maar dat zou een andere reden hebben. De rechtbank oordeelde dat Coldeweijer haar beweringen niet voldoende kon onderbouwen.

In de rectificatie neemt Coldeweijer de uitspraken die zij gedaan heeft niet terug. Wel schrijft zij dat de voorzieningenrechter haar heeft ’bevolen deze rectificatie te plaatsen om dit recht te zetten’. In een reactie op de uitspraak liet Coldeweijer maandag al weten dat zij ’gewoon doorgaat’ met het brengen van juice.

De rechter oordeelde eveneens dat Coldeweijer Hazes niet meer ’gecremeerde kroket’ mag noemen. Deze bewoording is volgens de rechter „hoe dan ook grievend en beledigend.” De woorden ’gecremeerde kroket’ waren maandagavond trending topic op Twitter.

