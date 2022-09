Crew ontkent ruzie tussen Florence Pugh en Olivia Wilde

In de verklaring, die in handen is van het Amerikaanse tijdschrift People, schrijft een groep van veertig medewerkers dat „alle beschuldigingen over onprofessioneel gedrag op de set van Don’t worry darling volledig onjuist zijn”. Zij noemen regisseur Wilde daarnaast „een ongelooflijke leider en regisseur”. De groep stelde verder dat er geen „schreeuwpartij” heeft plaatsgevonden tussen de regisseur en castleden.

De Amerikaanse website Vulture schreef vrijdag op basis van ingewijden dat Pugh het helemaal zat was dat de regisseur vaak zonder uitleg afwezig was. Volgens de bron was Wilde op die momenten samen met de andere hoofdrolspeler Harry Styles, met wie de regisseur een relatie heeft.

Don’t worry darling vertelt het verhaal van Alice (Pugh) en Jack (Styles) die leven in de bedrijfsstad Victory, die is gesticht door het mysterieuze bedrijf waarvoor Jack werkt. Als Alice onderzoek doet naar de geheimzinnige werkzaamheden van haar man, lopen de spanningen hoog op. Naast Styles en Pugh spelen ook Gemma Chan, KiKi Layne en Chris Pine in de film.