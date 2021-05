Melinda over ’loodzware dagen’ in huwelijk Bill Gates: ’Kan ik dit nog aan?’

Verhalen achter het nieuws

Eerst trouwen, dan samenwonen: ’We waren best jong, maar het plaatje klopte’

In de rubriek ‘Wie doet wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Lisanne (38). Ze vertelt zowel over de financiële als huishoudelijke verdeling tussen haar en haar man Daniel (40). Ze hebbe...