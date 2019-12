Ziekte Bibian Mentel heeft grote impact op haar zoon

Bibian strijdt al jaren tegen kanker. Eind november werd ze aan haar wervel geopereerd die door talloze bestralingen fragiel is geworden. Het risico op een hartstilstand tijdens de operatie was groot. Niet alleen Bibian leeft in onzekere tijden, ook haar familie. Zo is haar zoon Julian opgegroeid met een moeder die kanker heeft. „Als hij angstig was, zei ik dat ik altijd in zijn hart zou blijven. Dat is ontstaan toen zijn vader en ik uit elkaar gingen. Mijn zoon is echt een mama’s kindje, we hebben maar één blik nodig en weten van elkaar wat we voelen.”

De scheiding hakte er flink in bij Julian. „Dan zei ik: ’Schatje, onthoud dat waar je ook ter wereld bent, mama altijd in je hartje zit. Ook als ik niet meer leef.’ Dat heb ik hem van kleins af aan meegegeven. En ik zeg het nog steeds. Want ook hij heeft momenten dat hij tegen me aan komt liggen en bang is voor wat er nog gaat komen.”

Moeder en zoon hebben een bijzondere band. „Julian is inmiddels een beer van een kerel, maar hij knuffelt nog iedere dag met me”, vertelt de snowboardster. „En als ik zijn lijf voel schokken, vraag ik: ’Schat, wat is er?’ En dan zegt hij: ’Ik wil je niet verliezen.’ ’Ja, maar je weet toch ... ’ antwoord ik dan. En dan vult hij al aan: ’Ja, je zit altijd in mijn hart.’”

