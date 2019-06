Baby Archie doet al aan YOGA

Verschillende Britse media beschrijven het fitnessregime van Meghan om haar lichaam na de bevalling van baby Archie weer in vorm te krijgen. Maar niet alleen zij is volop actief, de acht weken oude Archie gaat ook al naar een yogaklasje! Samen met de acht maanden oude Arthur, zoontje van Catherine’s zus Pippa Middleton.

Pippa is zo enthousiast geraakt door Meghans initiatief, dat ze er zelfs spijt van heeft dat ze er niet meteen aan begonnen is toen het kon - vanaf dat een baby zes weken is. „Ik wilde dat ik het eerder had geprobeerd”, zei ze volgens Daily Mail. „Hij probeert wel het grootste gedeelte van de les van de yogamat af te kruipen, hij kauwt op een foamblok en doet de cobra op zijn buik in plaats van op zijn rug, maar ik ben toch echt verkocht vanwege de voordelen van baby-yoga.”

Die voordelen zouden eruit bestaan dat baby’s hun lichaam leren ontdekken, soepel worden en een beter contact krijgen met hun moeder. Bovendien zou de baby zo de stress kunnen loslaten die ze volgens diverse websites van baby yoga al zouden kunnen ervaren vanwege dorst of pijn, of die ze simpelweg zouden meekrijgen van hun ouders of de samenleving. Met de reuring in Meghans veelbewogen paleisleven - zij en Harry zouden al aan een derde nanny toezijn - is dat dan wellicht geen overbodige luxe.

Overigens bleef Meghan ook gewoon yoga doen tijdens haar zwangerschap. Wat wil je ook, met een yoga-instructrice als moeder. Doria Ragland bleek zevenendertig jaar geleden precies hetzelfde gedaan te hebben toen zíj bevallen was van de vrouw die het schopte tot echtgenote van prins Harry.