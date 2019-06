Bekroonde film over Woodstock terug in de bios

Ⓒ ANP

De met een Oscar bekroonde documentaire Woodstock, over het beroemde festival dat in 1969 plaatsvond, komt deze zomer terug in de Nederlandse bioscopen. De film wordt in het weekend van 17 en 18 augustus weer vertoond. Op zaterdag draait de film op het festival Lowlands, op zondag volgt een vertoning in bioscopen door het hele land.