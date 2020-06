’Kristen Wiig moeder geworden van tweeling’

In mei zei de 42-jarige actrice al dat zij het moederschap zo waardeerde tijdens een optreden in Saturday Night Live. Maar iedereen dacht dat zij dit toen in het algemeen bedoelde.

Wiig en Rothman zijn vijf jaar samen. De twee zouden sinds vorige jaar verloofd zijn. Eerder was Kristen getrouwd met acteur Hayes Hargrove, maar dat huwelijk strandde in 2009 na vier jaar.