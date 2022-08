Ne-Yo verwekte volgens ex-vrouw buitenechtelijk kind

Renay vermeldt in het document dat het huwelijk tussen de twee voorbij is „zonder hoop op verzoening.” Het paar is op 22 juli uit elkaar gegaan en sindsdien zorgt ze voor de drie kinderen die het stel samen heeft. Renay vraagt de rechter om het grootste deel van de voogdij en eist daarnaast alimentatie van haar ex.

Ne-Yo en Renay trouwden in januari 2016 met elkaar. In 2020 vroeg het koppel ook al een echtscheiding aan, maar daar kwamen ze al snel op terug. In april van dit jaar trouwde het stel voor een tweede keer.