Shawn Mendes en Camila Cabello zoenend in zee

Op foto’s die in Amerikaanse media zijn verschenen, is het koppel innig verstrengeld in elkaar in de zee te zien. Fans van Shawn en Camila waren verrast door hun openlijke verliefdheid.

Camila bezocht afgelopen weekend met haar hele familie een concert in Tampa van haar vriendje. Eerder deze maand was ze ook al aanwezig bij een show van hem in Oakland, Californië. De twee zouden sinds de release van hun gezamenlijke single Señorita samen zijn.