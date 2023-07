Thijs Römer voor de rechter: ’Hij vroeg minderjarige naaktfoto’s voor handtekening’

Acteur Thijs Römer (44) moet dinsdag voor de rechtbank in Assen verschijnen op verdenking van online seksueel misbruik van drie minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant. „Ik moest naaktfoto’s sturen. In ruil daarvoor zou ik mogen figureren in Moordvrouw en zou ik zijn handtekening krijgen.”

Ⓒ ANP/HH