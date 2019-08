’Marlon Brando voelde Michael Jackson aan de tand over beschuldigingen’

Volgens Amerikaanse media wordt een verklaring die Brando daarover gaf aan de politie aankomende zondag onthuld in podcastserie Telephone Stories: The Trials Of Michael Jackson.

„Ik vroeg hem of hij nog maagd was en hij giechelde alleen”, aldus Brando in dat statement, dat werd opgenomen. Hij voegde daaraan toe dat Jackson zich leek te generen om over zijn seksleven te praten. Toen de acteur doorvroeg naar de beschuldigingen, begon Jackson te huilen en verklaarde hij dat hij zijn vader haatte.

Bang

„Door dat soort gedrag lijkt het me redelijk te concluderen dat hij iets van doen had met kinderen”, zegt de acteur daar volgens Variety over in de opnames. „Mijn indruk was dat hij geen antwoord wilde geven omdat hij bang was me te antwoorden.”

De Godfather was op bezoek op de Neverland Ranch van Jackson omdat zijn zoon Miko voor de zanger werkte. De acteur overleed in 2004, vijf jaar voor de dood van Jackson.