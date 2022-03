Zet Camilla de kroon op werk Gerrie van der Klei?

Premium Cultuur

Geslaagde musical over Orson Welles

Terwijl de Fransen in 1896 van hun stoelen vluchtten toen de stoomtrein van de filmbroers Lumière ’op hen af’ kwam rijden, raakten veel Amerikanen in 1938 in paniek toen zij op de radio het hoorspel The War of the Worlds van Orson Welles hoorden en dachten dat er daadwerkelijk een invasie van marsma...