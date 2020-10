De gebroeders Gallagher in topvorm

Liam (l.) en Noel Gallagher kregen het flink met elkaar aan de stok tijdens het maken van ’(What’s the story) Morning glory’. Ⓒ Foto ANP / HH

Tien weken op één in Engeland, 22 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Maar het opmerkelijkste feitje over Oasis’ tweede album, (What’s the story) Morning glory is wel dat de plaat in totaal 8,5 jaar in de Britse albumhitlijsten heeft gestaan. Een kwart eeuw later is het tijd voor een terugblik, vindt ook Noel Gallagher.