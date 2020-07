Alain Clark en Berget Lewis spelen toch in Vondelpark

Het programma bestaat uit comedy- en muziekoptredens waar vooraf voor moet worden gereserveerd. Onder meer Berget Lewis, The Kik, Dio en Alain Clark treden op in de resterende zomermaanden. Cabaretiers die in het Vondelparktheater gaan optreden zijn onder anderen Dolf Jansen, Alex Ploeg, Rayen Panday, Lebbis en Sanne Wallis de Vries.

Klassieke muziekliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij het Matangi Quartet, het Grachtenfestival en Pianoduo Scholtes & Janssens met de Canto Ostinato. De kaartverkoop is vrijdag van start gegaan. Het programma wordt de komende tijd verder aangevuld.