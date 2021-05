’De Oost’ pijnlijk stuk Nederlandse militaire historie

Ⓒ De Oost

Amsterdam - Johan de Vries (Martijn Lakemeier) heeft iets goed te maken, vindt hij zelf. Daarom meldt hij zich na de Bevrijding als vrijwilliger aan om in Indië te gaan vechten. Voor koning en vaderland, maar vooral ook om de plaatselijke bevolking te beschermen tegen terreur. In De Oost worden niet alleen zijn idealen in bloed gesmoord. Recensie van de film die vanaf 13 mei te zien is op Amazon Prime Video..