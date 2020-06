Madonna neemt kinderen mee naar Black Lives Matter-protest

De zangeres werd een paar weken geleden geopereerd aan haar knie. Toch deelde ze in haar Instagram Stories een paar clipjes waarop ze enthousiast meedanst met een enthousiaste menigte. Het protest verliep zonder problemen, benadrukte ze. „Een vreedzaam protest met de familie in het Verenigd Koninkrijk. We hebben vanaf het Parlement tot aan Downing Street gelopen. Het was voor ons allemaal een eer om hierbij te zijn. Het is belangrijk dat mijn kids dit fantastische historische moment hebben gezien.”

Madonna heeft zes kinderen. De jongste vier - David (14), Mercy (14) en tweeling Stelle en Estere (7) - adopteerde ze uit Malawi.