Miss Montreal: ’Ik heb geen rammelende eierstokken’

„Mijn stiefvader overleed twee jaar geleden, hij was nog geen zestig”, zegt de 36-jarige Sanne in het augustusnummer van Linda. „Daardoor besefte ik nogmaals dat ik niet pas wil genieten van mijn vrije tijd als ik al rugpijn heb en last van m’n knieën. We gaan het eerst misschien een jaartje proberen: varen, ergens op locatie voor een habbekrats spelen, kiteles geven. Als het bevalt, gaan we langer door.”

Met de wereldreis in het vooruitzicht, lijkt het erop dat de Voice Kids-coach een eventuele kinderwens laat varen. „Ik heb geen rammelende eierstokken en ik denk ook niet dat dat nog komt. Ik ben een heel leuke tante, dat is ook veel waard. Bovendien willen mijn vriend en ik binnen nu en een paar jaar grotendeels op een boot gaan wonen. Dat lijkt me niet ideaal met kinderen.”

Sanne proefde al een beetje van dat leven tijdens een langere periode op Bonaire, waar ze ook haar vriend leerde kennen. „En sindsdien kan ik aan bijna niks anders meer denken.”