Phoebe Waller-Bridge brengt Fleabag terug

„Ik dacht dat Fleabag klaar zou zijn. Ik dacht dat ik haar in slaap had gebracht, maar ze heeft haar weg teruggevonden”, grapte Waller-Bridge bij This Morning. Ze vormde de televisieserie Fleabag vorig jaar om tot een theaterstuk. Dat is nu dus ook online te zien. Fans betalen een minimum van 4 Britse ponden, maar kunnen ook meer doneren. Een deel gaat naar ziekenhuizen, en een ander deel naar de worstelde theatergemeenschap. „Ik was aan het praten met wat vrienden op de dag dat alle shows op West End stopten. Opeens zaten ze zonder inkomen, zonder toekomstplannen”, vertelt de 34-jarige comédienne.

Begin deze maand bedankte Waller-Bridge het zorgpersoneel, samen met vele andere Britse sterren. In een filmpje hielden sterren zoals Paul McCartney en Jude Law allemaal een handgeschreven dankwoordje op.