’Cameron Diaz wil nóg een kindje’

„We zijn zo blij, gezegend en dankbaar om dit nieuwe decennium te beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter Raddix Madden”, schrijft Cameron vrijdag 3 januari op Instagram. „Ze heeft meteen onze harten gevangen en ons gezin compleet gemaakt.”

Maar op die laatste woorden zou ze nu al zijn terug gekomen. Volgens een bron van The Sun zou het koppel niet kunnen wachten hun dochtertje nog een broertje of zusje te geven. „Ze zijn dolgelukkig en verlaten nauwelijks het huis omdat ze altijd bij haar willen zijn en haar willen zien slapen.”

En hoewel Cameron en Benji volgens de bron nooit hadden verwacht dat hun leven zo zou veranderen met de komst van een kleintje, zijn ze toch klaar voor weer een volgende stap. „Ze denken nu: ’laten we haar een broertje of zusje geven, laten we een groter gezin stichten. Vooral ook omdat Benji een tweeling is en dus graag wil dat zijn dochter een broer of zus heeft van bijna dezelfde leeftijd.”