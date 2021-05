Lucy en Dinand Woesthoff gaan emigreren

De twee hebben behoefte aan ’een simpeler leven’ sinds de coronapandemie. De lockdown was voor de schrijfster en Kane-zanger naar eigen zeggen een grote omslag, die nieuwe inzichten in hun leven gaf. „We beseften hoe hard we aan het rennen waren. Hoe weinig tijd we niet aan het werk waren. Hoeveel druk er op ons leven stond”, aldus Lucy.

Deze ’ratrace’ voelde niet meer goed voor de twee. Daarom verruilen Lucy en Dinand Nederland voor het zonnige Spaanse eiland Ibiza. Het paar zal daar hun werkzaamheden gewoon voortzetten, maar hebben ook grootste plannen voor een boerderij. „We willen graag zelfvoorzienend gaan leven, maar daar hebben we nog helemaal geen ervaring in. Dus dat kan nog best wel grappig worden.”