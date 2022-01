Ook Jennifer Ewbank trekt aan bel over The Voice: ’Blijkbaar werd zijn gedrag goedgekeurd’

De halfzus van componist John Ewbank, de componist van Marco Borsato, nam in 2010 deel aan het eerste seizoen van The Voice en laat op sociale media weten dat haar klachten destijds niet serieus werden genomen. „Na het horen van de eerste headlines van afgelopen week, had ik direct het juiste vermoeden over wie het zou moeten of kunnen gaan”, aldus Jennifer.

„Er zijn twee situaties geweest waarbij er, tijdens mijn deelname destijds, ongepast is gehandeld richting mij als vrouw. Ik heb de desbetreffende persoon daar toen beide keren zelf direct op aangesproken, en het heeft mij niet verder achtervolgd. Dit vond plaats op de werkvloer, in het bijzijn van anderen. Ik vind het ontzettend kwalijk hoe er door de omgeving op werd gereageerd, door erom te lachen. Blijkbaar werd zijn gedrag goedgekeurd.”

’Schandalig’

De zangeres zegt dat ze de voorvallen destijds heeft gedeeld met mensen uit haar directe omgeving. „Maar het voelde voor mij toen niet voldoende om er melding van te maken. Dat is iets wat ik herken in de berichten van anderen en daarom wil ik dit bericht delen. Want hoe schandalig en onbegrijpelijk is het dat dit kennelijk al ruim elf jaar teruggaat!”

Dat het overschrijdende gedrag ná Jennifers deelname blijkbaar nog steeds aan de orde was, vindt ze verschrikkelijk. „Nu blijkt dat het om structureel handelen gaat (!), en niet om enkel een incident, kan ik alleen maar walgen van wat zich hier heeft afgespeeld. En ik voel dat ik niet mag zwijgen en moet opstaan binnen deze situatie. Om die reden heb ik inmiddels melding gemaakt van deze voorvallen.”

De zangeres laat tot slot weten niet in detail te willen treden over haar ervaringen achter de schermen bij The Voice. Ook zegt ze niet met de media hierover te praten.