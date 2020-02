Peter R. de Vries werkte hard om ’allesweter’ te worden

„Het is een kwestie van hard werken, veel lezen, veel studeren, veel op pad zijn en indrukken opdoen”, legde hij uit. „Het is mij niet komen aanwaaien. Ik heb ook geleerd om mij te uiten, dat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld.” legt De Vries uit. „Toen ik 22 was, was ik echt wel een ander persoon dan nu.”

Ook erkende de misdaadjournalist dat hij zijn twee kinderen redelijk ’klassiek’ heeft opgevoed. „Ik heb met mijn zoon vooral jongensdingen gedaan, zoals voetballen et cetera. En mijn dochter deed meer meisjesachtige dingen.” Toch heeft De Vries niet het idee dat zijn kinderen onder deze verdeling te lijden hebben gehad. „Ze hebben zich allebei gewoon ontplooid. Ik heb het ook altijd goed gevonden dat ze zouden doen wat ze maar wilden, daar stond ik altijd voor open.”

Zelf groeide De Vries op in een gezin met vijf jongens en een meisje. „Als ik er nu over terugdenk had zij toch wel bepaalde privileges in het gezin”, stelde hij. „Zij had een eigen kamer, terwijl wij met meerdere jongens op een kamer lagen, en ze kreeg ook meer kleren.”