Premium Het beste van De Telegraaf

’Een soort van sterven’: over the top roman over ’Pil van Drion’

— Wat: roman — Wie: Bettina Drion — Uitgever: Prometheus

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

Schrijfster Bettina Drion was het bijna wel aan haar achternaam verplicht: een roman schrijven over de ’Pil van …’ het door rechtsgeleerde Huib Drion destijds voorgestelde middel om mensen met een voltooid leven een waardige dood te gunnen. Ze doet dit in Een soort van sterven, een fictief verhaal over een echtpaar, gevangen in een liefdeloos huwelijk.