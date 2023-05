Fans eren Tina Turner door bloemen te leggen bij Zwitserse villa

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Bij het huis van Tina Turner in Küssnacht in Zwitserland hebben woensdagavond diverse mensen de laatste eer aan de overleden zangeres betuigd. Dat gebeurde al kort nadat bekend werd dat de legendarische zangeres is gestorven. Bij het toegangshek werden onder meer bloemen gelegd en kaarsen aangestoken.