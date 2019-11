Topless Olcay geen last van onstuimig herfstweer

Olcay lanceert binnenkort een nieuwe make-up lijn en heeft zichzelf speciaal voor deze aangelegenheid op de gevoelige plaat laten vastleggen.

Vorig jaar werd het modelabel van Olcay SuperTrash failliet verklaard. Het was een zwarte dag in haar carrière. „Ik vind het heel erg pijnlijk, het is mijn levenswerk. Maar vooral heel erg heel pijnlijk voor iedereen die betrokken is en alle medewerkers. Het is voor mij wel een beetje een zwarte dag”, liet Olcay destijds weten in RTL Boulevard.

