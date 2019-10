Kevin Hart kijkt anders naar leven sinds auto-ongeluk

„Als God praat, moet je luisteren”, sprak Kevin in de video waarin onder meer te zien is hoe hij langzaamaan steeds beter kan lopen en voorzichtig kan trainen. „In dit geval had ik het gevoel dat God me vertelde dat ik moest gaan zitten. Je gaat te snel en je doet soms te veel waardoor je dingen niet ziet die je wel moet zien.”

De komiek is dingen anders gaan zien. „Ik heb een heel ander perspectief gekregen”, vertelde hij. „Mijn waardering voor het leven is gigantisch. Neem vandaag niet voor lief, want er is geen garantie dat er een morgen zal zijn.”

Kevin zat niet achter het stuur tijdens het ongeluk. Ook de bestuurder en andere inzittende raakten gewond.