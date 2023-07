Antoon (21): ’Ik ben een beetje een kluizenaar’

Popster gaat met grote liefde Carmen nieuwe levensfase in

Hij stond al twee keer in een uitverkocht Ziggo Dome en vorig jaar was hij in ons land de vaakst beluisterde artiest. Niemand kan meer om zanger Antoon heen. Maar wie vreest dat het succes hem naar het hoofd dreigt de stijgen, kan gerust zijn. „Voorheen dronk ik bier en ging ik achter de meiden aan, nu ben ik gesetteld met een vriendin.”