Duncan Laurence ’reageert’ op coronabesmetting

Vanwege de isolatieperiode van ten minste zeven dagen zal Duncan zaterdagavond niet live in Rotterdam Ahoy kunnen optreden, maar wel in een andere vorm acte de présence geven. Verder heeft Duncan nog niet gereageerd op het nieuws.

Afgelopen maandag testte de zanger nog negatief in het testpaviljoen bij het Eurovisie Songfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Ahoy. Daar trad hij op tijdens de eerste halve finale. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten, een sneltest bleek positief.

„We balen natuurlijk enorm, in de eerste plaats voor Duncan, die we dit liveoptreden zo hadden gegund na zijn Eurovisie-zege en het wereldwijde succes van Arcade”, zegt producent Sietse Bakker. „Duncan is enorm teleurgesteld, hij heeft hier twee jaar lang naar uitgekeken. We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale op zaterdag 22 mei”, aldus het management.

