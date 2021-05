Duncan reageert op coronabesmetting: ’Nog nooit zo machteloos gevoeld’

„Niet in staat zijn om zaterdag dat podium op te lopen, live op te treden, het publiek te voelen en dit prachtige moment samen te vieren...”, begint hij zijn emotionele verhaal. „Ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik ben zo voorzichtig geweest. We zijn allemaal zo voorzichtig geweest, maar helaas kunnen dit soort dingen nog steeds gebeuren.”

Afgelopen maandag testte de zanger nog negatief in het testpaviljoen bij het Eurovisie Songfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Ahoy. Daar trad hij op tijdens de eerste halve finale. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten, een sneltest bleek positief.

Alternatief

Duncan benadrukt dat er gezocht wordt naar een alternatief voor het optreden. Hij is zaterdag alsnog te zien tijdens de finale, maar is niet fysiek aanwezig. „Ik ben zo dankbaar voor de geweldige momenten die ik deze week heb gehad. Afgelopen dinsdag was het openen van de show een droom die uitkwam en toen ik de wereldwijde prijs voor Arcade ontving, kon ik niet stoppen met glimlachen! Hoe bizar om nu zo in tranen te zijn.”

De zanger schrijft dat het Eurovisie Songfestival voor altijd in zijn hart zit en hij hoopt dan nog eens terug te keren naar het evenement. Hij sluit af met een woord van dank aan iedereen die hem steunt na het horen van dit nieuws. „Het is triest dat ik het nu allemaal vanuit mijn woonkamer moet bekijken, maar in mijn hart ben ik daar, op dat podium, waar het allemaal begon.”

