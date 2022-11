Son Mieux doneert opbrengst van gebruik lied tijdens WK aan Amnesty

„Laten we beginnen met benoemen dat het kind in ons dat ooit voetballend op het schoolplein stond dit een enorme eer vindt. Helaas vindt dit WK alleen plaats in een land waar de beslissingen van de regerende macht lijnrecht tegen alles waar wij in geloven staan”, schrijft de groep dinsdag op Instagram. „Dit heeft bij ons voor de nodige gesprekken gezorgd, waarbij we ons afvroegen wat we hier mee kunnen of moeten.”

Son Mieux is met die vraag naar Amnesty International gestapt. De mensenrechtenorganisatie vroeg de band een petitie onder de aandacht te brengen. „Die petitie moet ervoor zorgen dat de FIFA en Qatar een fonds in het leven roepen om de arbeidsmigranten en hun nabestaanden te compenseren voor het leed dat hun is aangedaan”, aldus de band. „We willen jullie vragen deze petitie massaal te ondertekenen.”

Maar daar blijft het niet bij, de band wil graag meet doen. „Omdat het voor ons niet goed voelt om hier als band iets van geld aan te verdienen zullen wij alle inkomsten die wij krijgen voor het gebruik van onze track op tv direct aan Amnesty schenken. Zodat het geld dat wij hier mogelijkerwijs aan verdienen, gebruikt kan worden om de situatie in Qatar hopelijk te verbeteren en daarnaast Amnesty te ondersteunen in al het werk wat ze doen.”